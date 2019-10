ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa della sfida di stasera tra Torino e Treviglio, con una vittoria i piemontesi si ritroverebbero al comando solitario della classifica, la terza giornata ha regalato diversi colpi di scena: prima sconfitta per Latina a Biella, passano i padroni di casa la supplementare, 95-93 il finale, decisivo un canestro di Pollone, mentre tra le file dei pontini Pepper, manca la tripla della vittoria.Le altre sorprese di giornata sono rappresentate dai passi falsi di Scafati e Trapani: la formazione campana cede 77-67 ad Agrigento, che spunta fuori nel finale, con James e Easley, Scafati bene solo nel terzo quarto, paga la giornata storta di Frazier.Secondo stop consecutivo per Trapani, nel derby siciliano si sblocca l'Orlandina (prossima avversaria della Npc), il finale è 59-67. Decisiva l'asse play-pivot Johnson-Laganà che concretizzano 46 punti e mettono in cassaforte i primi due punti stagionali. Tanto nervosismo tra le file di Trapani, con Amici che litiga con i tifosi nel finale, immediate le scuse del club. Napoli perde ancora e ufficializza l'ingaggio di coach Sacripanti, i partenopei crollano e restano nei bassifondi della classifica, unica nota positiva i 35 punti di Roderick. Di fronte una Casale che infila il secondo successo consecutivo, grazie anche ai numeri dei due americani Sims e Roberts, e capitan Martinoni. Nell'anticipo di sabato, Bergamo manda al tappeto l'Ebk Roma, grazie alle prove dei due stranieri: Carroll e Ogunleye, che chiudono, rispettivamente con 25 e 21 punti.Bergamo - Ebk Roma 77-71Trapani - Orlandina 59 - 67Napoli - Casale 74-94Agrigento - Scafati 77-67Biella - Latina 95-93 dtsTorino - Treviglio (stasera)Torino* 4Biella 4Agrigento 4Bergamo 4Rieti 4Casale 4Latina 4Tortona* 2Treviglio * 2Scafati 2Capo D'Orlando 2Trapani 2Ebk Roma * 0Napoli 0* una partita in meno