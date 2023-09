Il reatino Yuri Rocchetti in serie B: giocherà con la Cremonese. Prenderà il posto del sabino Valeri

RIETI - Un altro calciatore reatino approda in serie B: si tratta di Yuri Rocchetti, terzino sinistro, classe 2003, che approda nella Cremonese. Nato all'ospedale di Rieti, Yuri è cresciuto tra Orvinio - terra d'origine di mamma Simona e papà Roberto - e Poggio Nativo, laddove Irfan Pengili ai tempi della Cagis Frasso, lo ha scoperto calcisticamente sottoponendolo al giudizio di un campione del Mondo come Bruno Conti, che lo ha immediatamente inserito nel settore giovanile della Roma, società con la quale è arrivato a disputare 45 partite nel campionato Primavera (perdendo una finale scudetto contro l'Inter), arricchite da 3 gol e 2 assist. Nella passata stagione ha fatto il suo esordio nel professionismo, scendendo in campo 25 volte con la Triestina in Serie C ed è stato 2 volte azzurrino Under 16. Ha firmato un contratto che lo legherà alla Cremonese fino al 30 giugno 2027.

Chi arriva e chi va

Per uno reatino che arriva, cioè Rocchetti, uno che ha già le valigie pronte e che sogna di approdare nella squadra che tifa da quando è nato: Emanuele Valeri, infatti, da qualche settimana è stato messo fuori rosa perché non vuole rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e punta con decisione alla Lazio di Maurizio Sarri.

A gennaio, se non dovesse arrivare prima la firma, Valeri si svincolerebbe a parametro zero, ma Claudio Lotito nei giorni scorsi avrebbe offerto un milione di euro alla Cremonese per il cartellino dell'esterno mancino. Il club lombardo ne chiede 3 e al momento l'affare è in stand-by, anche perché in quella zona di campo la Lazio ha già Hysaj, Luca Pellegrini e, all'occorrenza, Marusic.