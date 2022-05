Real Sebastiani, primo match ball a Reggio Calabria per volare in semifinale

RIETI - Vuole chiudere in conti il prima possibile il Real Sebastiani, avanti 2-0 nella serie con Reggio Calabria, stasera scende in campo per gara 3 in Calabria (ore 20,30). Sarebbe un delitto per gli ospiti buttare questa occasione e rimanere così altri due giorni in terra calabrese, dopo che le prime due sfide hanno mostrato il netto divario che c’è tra le due formazioni, con gli uomini di Bolignano apparsi a Rieti quasi in vacanza e in grado di subire ben 63 punti di scarto nei due match ravvicinati. Il Rsr deve dunque chiudere la serie, per poi concentrarsi su una semifinale più livellata, dove ad attenderla ci sarà la vincente del quarto Bisceglie - Senigallia.



Così in campo

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: 4 Ingrosso, 7 Fall, 9 Kekovic, 10 Lazzari, 11 Balic, 20 Besozzi, 22 Gaetano, 44 Ingrosso, 73 Barrile. All. Bolignano.

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghesertti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Arbitri: Giordano (Cl) e Giunta (Rg).