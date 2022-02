Dopo 4 ko di fila il Real Sebastiani riparte sul campo del fanalino di coda Civitanova

RIETI - Dopo la sconfitta del derby, il secondo ko nel confronto diretto con la Npc, che ha sancito inoltre la quarta sconfitta consecutiva e l'addio all'obiettivo Coppa Italia, il Real Sebastiani torna in campo. Il Real riparte dalla sferzata che il coach Finelli ha indirizzato a società, squadra e tutto l'ambiente nel post derby e stavolta il calendario sorride a Loschi e compagni.

Al PalaRisogirmento (ore 18) di Civitanova c'è la sfida ai padroni di casa, penultimi in classifica: peggior attacco dell'intero girone e con ben 14 sconfitte, insomma è l'occasione di ritrovare almeno i 2 punti. Nelle Marche, ancora out Chiumenti, Ghersetti e Ndoja.

Il vice allenatore Mattioli, presenta così la trasferta: «Nonostante la sconfitta, peraltro di misura, il derby ci ha restituito la consapevolezza di essere una squadra che ha tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo e recitare un ruolo di primissimo livello nella fase playoff. Chiaramente veniamo da un momento per niente facile, le quattro sconfitte consecutive ci hanno fatto perdere terreno dalle posizioni di vertice, ma questo è un gruppo con potenzialità enormi e per certi versi ancora inespresse. Contro Civitanova sarà un’altra battaglia, perché loro a dispetto del penultimo posto in classifica, proveranno in ogni modo e maniera a vincere una partita sfruttando il fattore-campo. Per noi dovrà essere la gara della svolta, quella necessaria per invertire definitivamente la rotta e metterci alle spalle il momento no, sperando che poi, da lunedì, si possa man mano tornare alla normalità».

Così in campo

Virtus Civitanova: 3 Rosettani, 4 Costa, 7 Cognini, 11 Guerra, 12 Pedicone, 13 Felicioni, 14 Vallasciani, 18 Dessì, 20 Riccio. All. Schiavi

Real Sebastiani: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okjielovic. All. Finelli.

Arbitri: Lenoci (To) e Mamone (No).

Le altre gare (III di ritorno)

Npc - Imola

Ozzano - Giulianova

Ancona - Montegranaro

Rimini - Teramo

Roseto - Luiss

Jesi - Senigallia

Cesena - Faenza rinviata

CLASSIFICA

Roseto 30 (17)

Kienergia Npc 26 (17)

Rimini 24 (15)

Imola 22 (17)

Ancona 20 (16)

Real Sebastiani, Senigallia e Ozzano 20 (17)

Cesena e Teramo 16 (17)

Jesi 13 (17)

Faenza 12 (15)

Luiss 12 (17)

Giulianova 6 (17)

Civitanova 4 (16)

Montegranaro 4 (17)