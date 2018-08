di Mattia Esposito

RIETI - Successo 3-1 del Real Rieti nella prima, vera, amichevole precampionato contro la Tombesi Ortona degli ex Ricci, Lara, Burato e Silveira. Vince il Real 3-1 e lo fa in rimonta, dopo essere andato sotto con il gol realizzato dall'ex Acqua&Sapone Zanella, grazie ai gol di Kakà, Vinicius e Nicolodi. Ottima la risposta del pubblico, con oltre 150 persone assiepate sulle tribune del PalaMalfatti.



Parzialmente soddisfatto il patron Roberto Pietropaoli: "Ci sono alcune cose su cui dobbiamo lavorare, oggi era la prima vera partita e ci ha fatto capire che non c'è nulla di semplice. Complimenti alla Tombesi che farà un grande campionato in A2. Mi è piaciuto il fatto che la squadra ha dimostrato voglia di vincere. Dobbiamo però capire che le partite non vanno risolte in maniera individuale ma di squadra".

Mercoledì 29 Agosto 2018



