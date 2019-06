© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti è scatenato sul mercato. L'ufficialità di Duda ovviamente porta il club ad accelerare sul mercato per mettere a disposizione del tecnico brasiliano una rosa altamente competitiva. Sono due i nomi caldi nelle ultime ore: il primo è quello del croato Dario Marinovic, il secondo è Ramon Bueno Ardite, ex Asti e Luparense.Per Dario Marinovic è un vero e proprio ritorno di fiamma: l'ala pivot croata era stata vicinissima al Real Rieti già nella stagione 2012/2013, un accordo sfumato all'ultimo secondo. Talento purissimo quello di Marinovic, tanto che il giocatore è un vero e proprio pupillo per il tecnico Duda, che lo ha allenato già al El Pozo di Murcia. La trattativa è ben avviata, ma ovviamente tutt'altro che conclusa, me le indicazioni che arrivano sono assolutamente positive. Concreta, come detto, anche la pista che porta a Ramon Bueno Ardite. Il giocatore, lo scorso anno al Jaen, in Spagna, è da sempre un pallino della società, che già negli anni scorsi aveva provato a fargli vestire l'amarantoceleste. Ramon in carriera vanta diversi titoli, tra i quali anche uno scudetto vinto contro il Real Rieti quando vestiva la maglia di Asti. Nelle prossime ore le due trattative potrebbero definitivamente impennarsi, anche con l'intermediazione proprio di Duda, un nome capace, inevitabilmente, di far pendere la bilancia e spostare gli equilibri del mercato.