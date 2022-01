Raffaele Battisti lascia Trento: l'ex tecnico del Rieti torna a Poggio Bustone. «Prima il lavoro, poi la passione»

RIETI - S'interrompe anzitempo, il rapporto di collaborazione tra Raffaele Battisti e l'Ac Trento, col quale ricopriva il ruolo di vice al tecnico della promozione in C del Fc Rieti, Carmine Parlato nella stagione 2017/'18. L'ex centrocampista, nonché allenatore, del club amarantoceleste infatti, da qualche giorno ha intrapreso una nuova esperienza professionale nella sua Poggio Bustone e non potendo conciliare le due cose, ha deciso di dare assoluta priorità al nuovo incarico, ma senza dimenticare chi, a Trento, gli ha consentito di tornare nel calcio professionistico.

«Sarò sempre grato a Carmine Parlato per tutto quello che ha fatto per me in questi quattro anni - racconta Raffaele Battisti - . Al di là dell'aspetto professionale, a lui mi lega un rapporto umano inscindibile, basato da sempre sulla trasparenza, la lealtà e la sincerità. A Trento ho vissuto un'esperienza importante e per questo ringrazio la società per l'opportunità concessami, augurando loro le migliori fortune in ambito calcistico».

Ma del Battisti allenatore, invece, che ne sarà? La risposta la da il diretto interessanto. «Per il momento ho deciso di concentrarmi su questo nuovo lavoro, poi più avanti, quando mi sarò reso realmente conto di quanto tempo e quanto spazio può impegnarmi nell'arco della settimana, potrò capire se dedicarmi a un settore giovanile o a una squadra di Eccellenza o Promozione con la quale possa esprimere la mia passione. La vita è fatta di prorità - conclude Battisti - e in questo momento la famiglia e il lavoro vanno anteposte a tutto il resto».