Zena Montecelio-Bf Sport

(Ore 11, arbitro D'Urso di Roma 1)

Settebagni-Cantalice

(Ore 11, arbitro Bauco di Frosinone)

Passo Corese-Certosa

(Ore 11, arbitro Conte di Albano Laziale)

Amatrice-Nomentum

(Ore 14:30, arbitro Iustulin di Ciampino)

ALTRE GARA, XV GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 15 dicembre, si alza il sipario sulla XV giornata di Promozione, due al termine del girone di andata e squadre che iniziano a fare i primi conti. Tra le reatine vanno in trasferta Bf Sport e Cantalice, restano tra le mura amiche Passo Corese e Amatrice, alla guida di quest'ultima torna Romeo Bucci.La Bf Sport è ospite dello Zena Montecelio, formazione distante solo un punto ma che tra le sue armi migliori ha la fase offensiva, secondo miglior attacco del campionato con 31 reti. Per i gialloneri i tre punti sarebbero un toccasana quando al momento la terza posizione è a sole tre lunghezze. Non disponibile Monaco squalificato, Casciani e di Casimirro.«Sarà una gara difficile - afferma mister Rogai - noi andremo un po’ corti. Mi auguro che l’approccio non sia come quello di S.Angelo. Andremo comunque per cercare di fare risultato, è molto importante. Per il mercato vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualche novità per rimpolpare la squadra».Anche il Cantalice va in trasferta, a ospitare i biancorossi è il Settebagni. La formazione reatina arriva alla sfida dopo un grande risultato in Coppa Italia ma in campionato nulla è dato per scontato. I romani sono sopra di tre punti, il Cantalice in piena zona playout. Nel frattempo il mercato ha portato via Bengala, Maccioni e Laurenti, quest’ultimo alla Bf Sport. Nelle ultime ore è stata risolta la questione Cedric che resta al Cantalice mentre tra le novità c’è Matteo Ciogli che lascia Amatrice. Tra gli infortunati ancora Beccarini, che è in via di recupero, e Alessandrini.«Sarà una gara difficile - dichiara il tecnico Simone Patacchiola - Il Settebagni è una squadra dura da affrontare, soprattutto in casa. Proveremo a dare continuità all’ottimo risultato in Coppa con la consapevolezza che la classifica non è delle migliori».Tra le mura del Leprignano di Capena, il Passo Corese aspetta il Certosa, fanalino di coda del girone B. Tre punti per uscire da una momentanea zona playout ma meglio non prendere la gara con la giusta concentrazione. Torna disponibile Ceccarelli e la squadra è al completo.«In molti hanno detto che il Certosa non merita questa posizione in classifica - spiega l'allenatore Fabrizio Benigni -Sarà una partita in cui andremo in campo con la voglia di riprendere il cammino interrotto domenica scorsa a Guidonia. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Da sottolineare che il Certosa nel mercato invernale si è rinforzato con tre acquisti».Al Tilesi, Amatrice aspetta l’arrivo del Nomentum. Ancora novità sulla panchina rossoblù: torna in sella mister Romeo Bucci che dopo l'esonero è stato scelto nuovamente a guidare il club. Partita molto complicata quella di domani contro una neopromossa che punta ai vertici della classifica. Dieci punti per l’Amatrice, sedici in più il Nomentum del reatino Cristian Ciaramelletti.«Con la società siamo rimasti sempre a contatto - dice Romeo Bucci - e quando c'è stata la chiamata non potevo dire di no a questi colori che per me sono una seconda maglia. La gara di domani sarà molto difficile contro una buonissisma squadra. Noi arriviamo con un allenamento in meno dato alcuni disagi registrati ieri e dovuti al maltempo che ha creato il blackout nella zona ma andaremo in campo più convinti che mai».Futbol Montesacro-Fiano RomanoLa Rustica-Novauto Pro RomaRiano-Sporting MontesacroS.Angelo Romano-Vis SubiacoVicovaro-GuidoniaS.Angelo Romano 32La Rustica 29Vis Subiaco e Nomentum 26Zena Montecelio 24Riano Calcio, Vicovaro e Bf Sport 23Fiano Romano 21Settebagni 19Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 18Passo Corese 17Cantalice e Guidonia 16Amatrice 10Sporting Montesacro 7Certosa 6