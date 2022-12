Promozione: spicca il derby Cantalice-Passo Corese, in casa Amatrice e Poggio Mirteto. Le voci dei protagonisti

RIETI - La XII giornata di Promozione si gioca domani, venerdì 23 dicembre, poi la sosta fino all'8 gennaio. Altro derby al Gudini, match di alto spessore per Amatrice e Poggio Mirteto. In cerca di punti Valle del Peschiera e Bf Sport.

Cantalice-Passo Corese (ore 14:30, arbitro Patrignani di Roma 1)

Le due formazioni si scontrano al Gudini perché il Ramacogi non risulta essere in buone condizioni. Per entrambe è il secondo derby consecutivo: il Passo Corese arriva dal ko (0-3) in casa contro l’Amatrice, il Cantalice dal successo (0-2) in casa della Bf Sport. Proprio al Gudini cinque giorni dopo un altro match tutto reatino apre la sosta natalizia. Il Passo Corese, fanalino di cosa del girone vuole uscire da un brutto momento.

Matteo Mostarda, centrocampista del Cantalice: «Affrontiamo il Passo Corese con la stessa concentrazione di domenica. La stiamo preparando nel miglior modo possibile dato che sicuramente non è un partita facile. Siamo sereni ma sappiamo che per arrivare dove vogliamo dobbiamo dare il 100% ogni partita fino alla fine del campionato».

Leo Terracina, difensore centrale del Passo Corese: «Per noi è una sfida fondamentale, dopo l’ottimo primo tempo contro Amatrice dobbiamo continuare il percorso di crescita. La società si è impegnata prendendo nuovi giocatori perché vuole salvare la categoria. Conosco bene Cantalice, sono una squadra giovane che corre molto e gioca un buon calcio. Hanno tanti giovani di valore, ma anche alcuni giocatori di esperienza e di spessore come Mattei, Accardo ed Agnesi. Noi siamo consci di essere un gruppo profondamente rinnovato a partire dal mister, ma stiamo lavorando sodo per tirarci fuori il prima possibile».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice: «Affrontiamo una squadra che sicuramente con innesti nuovi ha motivazioni per fare bene noi sappiamo che non sarà una passeggiata ho detto ai ragazzi che le gare si vincono sul campo e non guardando la classifica».

Marcello Fioravanti, tecnico del Passo Corese: «I ragazzi stanno bene nonostante i risultati. Stiamo lavorando per uscire da questo tunnel. Domenica passata abbiamo affrontato una grande squadra è ora ne affronteremo un’altra. So che i ragazzi tireranno fuori le unghie e ce la metteranno tutta».

Amatrice-Sporting Montesacro (ore 14:30, arbitro Tavassi di Tivoli)

Al Tilesi match di alto livello. L’Amatrice a -3 dalla vetta non può concedersi passi falsi. I rossoblù avranno gli occhi puntati anche sul Poggio Mirteto.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice: «Venerdì affronteremo una squadra attrezzata che staziona nella parte alta della classifica. Noi stiamo attraversando un buon momento e abbiamo tutta l’intenzione di fare una prestazione di livello per poter andare alla sosta con l’umore giusto e con una posizione in classifica importante».

Poggio Mirteto-Settebagni (ore 14:30, arbitro Symonets di Tivoli)

I mirtensi ospitano la capolista che nella casella sconfitte ha il numero zero. Sabini che arrivano da un momento negativo in termini di risultati.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto: «Affrontare la prima della classe ti da sempre un sapore particolare : noi conosciamo i loro valori, sono un gruppo molto coeso, affiatato, ben organizzato e soprattutto sulle ali dell’entusiasmo per i risultati finora ottenuti. Vorranno certamente mantenere lo 0 nella casella sconfitte e proveranno in ogni modo ad allungare sulle inseguitrici che si affronteranno tra di loro. Noi, dal canto nostro, vogliamo cancellare il momento no dove onestamente abbiamo raccolto il nulla sia a livello numerico che a livello di meriti. Vogliamo fare una grande gara e capire a fondo quale è il livello dei più forti».

Nomentum- Valle del Peschiera (ore 14:30, arbitro Imbrogno di Ciampino)

La matricola è ospite di una delle squadre più esperte del girone. Qualche defezioni per motivi lavorativi in casa bianco azzurra.

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp: «Avrò qualche defezione contro una squadra molto forte. Abbiamo due partite difficili anche dopo la sosta. Sarà difficile fare punti ma noi combatteremo come sempre. Il nostro orgoglio ci aiuterà, sono sicuro. Serve un po’ di fortuna».

Riano- Bf Sport (ore 14:30, arbitro Stfamazzo di Latina)

Una Bf Sport in forte crisi chiude l’anno sul campo del Riano. I gialloneri con qualche defezione cercano una vittoria che manca da troppo tempo.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport: «Loro sono una squadra valida che si fa valere in casa. Noi andiamo con tanti giovani che stanno lavorando con serenità. In questo momento difficile ci accontentiamo anche di un punto per muovere la classifica».

Le altre gare (XII giornata)

Grifone Gialloverde- Athletic Soccer Accademy

Sant’Angelo Romano- Tor Lupara

San Basilio- Futbol Montesacro

La classifica

Settebagni 25

Amatrice 22

Sant’Angelo Romano 20

San Basilio 19

Spes Montesacro 18

Poggio Mirteto 17

Nomentum e Futbol Montesacro 15

Cantalice 14

Riano e Athletic Soccer Accademy 13

Tor Lupara e Vdp 12

Grifone Gialloverde e Bf Sport 11

Passo Corese 4