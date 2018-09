I COMMENTI

RIETI - Nella quinta giornata di andata del campionato di Promozione va in scena al campo comunale di Magliano Sabina il derby tra Maglianese e Salto Cicolano: i padroni di casa s'impongono per 2-1 ma gli ospiti recriminano per alcuni episodi ritenuti a loro svantaggio.Il primo ad essere impegnato è il portiere Condur che al 4' ribatte con prontezza una deviazione involontaria di un compagno di squadra e poco dopo il Salto Cicolano protesta per una spinta in area a Maceroni ma il gioco prosegue. Al 15' la Maglianese passa un vantaggio con un bel gol di Magnerini su assist di Fabio Giuliani ma al 33' è lo stesso Magnerini ad atterrare in area Maceroni ed è rigore: dal dischetto Bertoldi mette a segno il gol del pareggio.La ripresa si apre con la Maglianese in attacco ed al 4' Popa, appostato sotto rete, sigla il nuovo vantaggio per i padroni di casa su cross di Fabio Giuliani: gli ospiti contestano il gol sostenendo che il pallone non avrebbe oltrepassato interamente la riga della porta ma il direttore di gara convalida la segnatura. Nei minuti finali dell'incontro altre due occasioni per la Maglianese: al 38' Tronca non riesce a deviare un cross di Altissimi ed al 41' lo stesso Altissimi centra la traversa cin un tiro dalla distanza.«Una gara che dovevamo chiudere prima, senza dover correre rischi nel secondo tempo. A tratti abbiamo giocato come voglio io ma dobbiamo essere più precisi: comunque tre punti molto importanti».«Ci sono problemi che dobbiamo risolvere ed in settimana analizzeremo tutto con molta attenzione. Dobbiamo lavorare in silenzio ed impegnarci, senza recriminare sulle decisioni arbitrali. Complimenti comunque agli avversari per la vittoria».: Condur, Mazzasette, Bonamici, Scoccione, Falco (20'st L.Giuliani), Williams, Magnerini, Lucivero, F.Giuliani (34'st Tronca), Lucà (1'st Altissimi), Popa (15'st Migliorati). A disp. Filippetti, Francucci, Lahrach, Nustriani, Falchetti. All. Lucà: Vergari, Maceroni (37'st Romani), Franchi, Esposito, D'Alessio, Tavani, Tempesta, Bertoldi (35'st Uccello), Di Girolamo (28'st De Maio), Leonardi, Passacantando (6'st Calisse). A disp. Anselmi, Mita, Costantini. All. Gabrieli: Prencipe di Tivoli (Di Giacomo di Tivoli e Capece di Ciampino):15' pt Magnerini, 33' pt Bertoldi (rig.), 4' st Popa: ammoniti Magnerini, Mazzasette, Vergari, Tavani, De Maio, Calisse; angoli: 6-1; spettatori: 80 circa.