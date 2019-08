© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese fa sua la seconda amichevole stagionale. Tra le mura del campo Leprignano di Capena, possibile nuova casa dei bianconeri nelle gare interne, il club del tecnico Fabrizio Benigni si impone per 5 a 1 sulla Pol. De Rossi (Promozione). In gol per la coresina Sayfou Diallo, terzino in prova proveniente dal Borgo Quinzio, che fa tripletta, poi Melone e Delle Fave.Le parole di mister Benigni: «Ribadisco, i risultati delle amichevoli pre campionato lasciano il tempo che trovano. Bisogna essere onesti, carichi di lavoro e assenze influiscono molto sul risultato e bisogna vedere quello che si è fatto e i miglioramenti che ci sono stati. Sinceramente sono ottimista su ciò che ho visto ieri ma bisogna continuare a lavorare perché l’inizio del campionato di avvicina e serve impegnarci come fatto in questa ultima settimana».Domani va in scena il triangolare al campo Pierangeli di Monterotondo Scalo (ore 10) dove il Passo Corese affronterà il Real Monterotondo Scalo (Eccellenza) e il Santa Maria delle Mole (Promozione).