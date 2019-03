© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Licenza (16 punti) passa la Maglianese(32): termina 2 a 3 la gara dei giallorossi che superano il Settebagni (29) sconfitto dalla Tivoli (60) e si portano nuovamente fuori zona playout.La gara vede il dominio del gioco degli ospiti che però causa terreno poco praticabile, non riescono a trovare il gol nell’arco della prima frazione di gioco. Nella ripresa la Maglianese parte male e una disattenzione difensiva costa il vantaggio del Licenza che su punizione fa 1 a 0. Poco più tardi sempre su calcio piazzato il capitano Fabio Giuliani riesce a riportare la gara in parità. Al 15’, il solito Giuliani, oggi in grande spolvero, su azione personale sigla il gol che regala il vantaggio ai giallorossi. Pochi minuti più tardi l’argentino Ojeda su ripartenza fa 1 a 3. A 20’ minuti dal termine una partita equilibrata e messa in cassaforte dalla Maglianese, viene riaperta nei minuti di recupero: Francucci atterra in area un giocatore del Licenza, per il direttore di gara è rigore. Francucci viene espulso e i padroni di casa accorciano le distanze. Un minuto più tardi il triplice fischio.Le parole di mister Massimo Lucà: «Nonostante siamo scesi in campo rimaneggiati, la differenza è stata molta. Con il campo impraticabile e con molte buche non è stata una bella partita. Abbiamo rischiato di non portare la gara a casa per nostre disattenzioni. È stata una vittoria fondamentale».La Maglianese padrone del campo rischia ma ne esce con i tre punti. Ora testa a domenica prossima in casa con il Football Riano (43).