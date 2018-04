di Michel Saburri

RIETI - Mancano otto giornate alla fine del campionato di Prima categoria e la sensazione è che tutto rimarrà in bilico fino alla fine. La lotta per il primo posto vede favorita d’obbligo la matricola Scandriglia che sta dispuntando una stagione di assoluto livello, i cinque punti di vantaggio sono un buon margine ma occhio al calendario che vedrà i sabini impegnati in parecchie sfide delicate, soprattutto in trasferta visto che andrà a giocare contro Nomentum, Atletico San Basilio, Selci e Settebagni.



Doppio compito per il Passo Corese che dovrà cercare di impensierire la capolista e allo stesso tempo difendersi dagli attacchi delle inseguitrici, occhio quindi a Settabagni, Atletico San Basilio e Capradosso con i reatini che hanno pagato a caro prezzo la lunga assenza di Antonacci. Il secondo posto ovviamente fa gola a molti visto il probabile ripescaggio in Promozione. Più staccate ci sono Nomentum, Montasola, Atletico Roma, Poggio Nativo e Rebibbia, difficile che qualcuna rientri in gioco per il secondo gradino del podio. A Ginestra invece manca ancora qualche punto per festeggiare un’altra salvezza ma farà bene a abbassare la guardia anche se le altre non è che stiano proprio correndo.



Decisamente più complicato il discorso relativo alla salvezza, innanzitutto va ricordato che l’ultima in classifica retrocederà direttamente mentre le altre quattro si sfideranno nella gara di play out (dodicesima contro quindicesima, tredicesima contro quattrodicesima) che non si giocherà se tra le due contedenti di ciascun abbinamento risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica. Poggio Mirteto al momento è in coda ma il destino nelle proprie mani visto che avrà tre scontri diretti da giocarsi ovvero contro Grotti e Alba San’Elia in casa e contro Selci in trasferta. E’ comunque difficile giudicare il grado di difficoltà del calendario, di sicuro l’introduzione dei play out ha reso più avvincente il campionato fino all’ultima giornata.



CLASSIFICA

Scandriglia 48

Passo Corese 43

Settebagni 39

Capradosso e Atletico San Basilio 38

Nomentum 36

Montasola 35

Atletico Roma 34

Poggio Nativo e Rebibbia 33

Ginestra 27

Selci 21

Grotti 19

Velinia 17

Alba Sant’Elia 16

Poggio Mirteto 13

