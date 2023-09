Premi giornalistici Manlio Scopigno, i nomi dei premiati: il 9 ottobre al salone d'onore del Coni la cerimonia

RIETI - Tutto pronto il 9 ottobre prossimo per le cerimonie di consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2022/2023 e dei Premi giornalistici Manlio Scopigno: a cura dell'Asd Scopigno Cup Rieti, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma alle 10.30. L'organizzazione specifica che saranno comunicati successivamente i vincitori speciali del Premio Scopigno.

Questi i vincitori del Premio Giornalistico Manlio Scopigno 2022/2023 votati da una giuria composta da giornalisti e addetti ai lavori e presieduta da Gianni Letta.

- PREMIO ALLA CARRIERA: ROBERTO BECCANTINI

- PREMIO ALLA CARRIERA ALLA MEMORIA : ROBERTO RENGA

- PREMIO ALLA COMUNICAZIONE: DARIA NICOLI (A.C MONZA) e FABRIZIO COMETTI (A.C. PARMA)

- PREMIO RADIO: FRANCESCO REPICE (RADIO RAI)

- PREMIO TV: STEFANO BIZZOTTO (RAI) – SANDRO SABATINI ( MEDIASET )

- PREMIO TV VOCE TECNICA: UBALDO RIGHETTI (RAI) - NANDO ORSI (SKY)

- PREMIO STAMPA:

STEFANO AGRESTI (GAZZETTA DELLO SPORT), PIETRO CABRAS (IL MESSAGGERO) - PASQUALE SALVIONE (CORRIERE DELLO SPORT)



«Ringrazio il Presidente del Coni Giovanni Malagò per l'ospitalità e tutti gli ospiti di grande livello che interverranno per rendere omaggio ai premiati -ha detto il Presidente dell'ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti- un evento che non sarebbe possibile senza i partner Intesa, Crai, Ri.Tec e Fondazione Varrone, il partner tecnico Umbro, azienda di assoluto valore nel panorama mondiale, la Sixtus ed i media partner dell’evento».



Già noti i premi Scopigno e Pulici: la giuria presieduta da Dino Zoff ha assegnato i seguenti riconoscimenti che vanno a premiare numerosi protagonisti della serie A, B e dei settori giovanili, in linea con la missione da sempre intrapresa anche nelle more dell'atttività che vede ogni anno l'organizzazione del prestigioso torneo

Ecco l'elenco completo:

PREMI MANLIO SCOPIGNO

- MIGLIOR ALLENATORE SERIE A

LUCIANO SPALLETTI (S.S.C. NAPOLI) ATTUALMENTE (NAZIONALE ITALIA)

- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B

- CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI CALCIO)

- MANAGER OF THE YEAR

- CRISTIANO GIUNTOLI (S.S.C. NAPOLI) ATTUALMENTE (F.C. JUVENTUS)

- PRESIDENTE DELL’ANNO

- AURELIO DE LAURENTIIS (S.S.C. NAPOLI)

- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A

- KHVICHA KVARATSKHELIA (S.S.C. NAPOLI)

- MIGLIOR GIOCATORE SERIE B

- GIANLUCA LAPADULA (CAGLIARI CALCIO)

- SAMUELE MULATTIERI (FROSINONE CALCIO) ATTUALMENTE (SASSUOLO CALCIO)

- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE

- VINCENZO VERGINE (A.S. ROMA)

- MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE

- FEDERICO COPPITELLI ( LECCE CALCIO )

- ALBERTO AQUILANI (A.C.F FIORENTINA) ATTUALMENTE (PISA CALCIO)

PREMI FELICE PULICI 2022/2023

- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A

- IVAN PROVEDEL (S.S. LAZIO)

- MIGLIOR PORTIERE SERIE B

- ELIA CAPRILE (S.S.C BARI) ATTUALMENTE (EMPOLI FC)