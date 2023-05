Coresina-Nuova Rieti Calcio si gioca a porte chiuse per motivi di ordine pubblico

RIETI - Coresina-Nuova Rieti Calcio, valevole per la 28esima giornata del campionato provinciale di Terza categoria si giocherà in regime di porte chiuse per "motivi d'ordine pubblico".



L'incontro, previsto per sabato 20 maggio alle ore 18, pur non mettendo in palio chissà che cosa in termini di obiettivi stagionali (la Nuova Rieti Calcio ha già vinto il campionato, la Coresina è ottava e virtualmente fuori dalla zona playoff) sembra essere diventare lo spunto per creare dei disordini tra tifoserie, dopo le scaramucce di domenica scorsa a Santa Rufina tra i supporters di Nuova Rieti Calcio e Stimigliano, che già all'andata si "beccarono" sugli spalti.



Qualcuno potrebbe domandarsi, logicamente: ma in tutto questo cosa c'entra Stimigliano? La domanda ha una risposta fattiva e per certi versi pure assurda: da quelle che sono le informazioni raccolte nelle ultime ore dalla Questura, sembrerebbe che i tifosi di Stimigliano avrebbero intenzione di unirsi a quelli della Coresina e "aspettare" gli ultras della Nuova Rieti Calcio proprio al comunale "Di Tommaso" per quello che rischierebbe di essere tutto fuorché tifo.



Preoccupata la società di Passo Corese, coi dirigenti che in un primo momento si sono adoperati per fare desistere i propri sostenitori nell'affiancare a prescindere i tifosi provenienti da Stimigliano, ma per non badare al sottile si sono rivolti alla Questura di Rieti che ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi della Nuova Rieti Calcio e limitare l'accesso al comunale "Di Tommaso" ai soli atleti delle due squadre e i dirigenti in lista.

La nota dell'Asd Coresina

Questa la nota ufficiale diramata oggi, 18 maggio, dalla Asd Coresina sul suo profilo social: «La Asd Coresina comunica che per l’incontro Coresina-Nuova Rieti , gara valida per la 28º giornata di campionato in programma sabato 20 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Comunale Amerigo Di Tommaso, la Prefettura di Rieti ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi reatini e la chiusura delle tribune, in quanto la partita si giocherà a porte chiuse».