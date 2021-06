Polo della logistica di Passo Corese, inaugurato il deposito Metro attivo da ottobre

RIETI - Dopo otto mesi di attività arriva il taglio del nastro del deposito Metro Italia aperto a ottobre e situato all’interno del polo della logistica di Passo Corese. La cerimonia inaugurale è rimasta congelata in attesa che la pandemia allentasse la morsa e oggi, 10 giugno, si è svolta alla presenza del sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo, altre autorità locali e i referenti di Metro: tra tutti il nuovo Ceo di Metro AG Steffen Greubel.

“Abbiamo aperto in un momento veramente complesso per tutto il settore del fuori casa ma non abbiamo mai perso fiducia ed entusiasmo - afferma Tanya Kopps, Ceo di Metro Italia - Oggi abbiamo finalmente la possibilità di inaugurare ufficialmente e di sostenere con il nostro impegno quotidiano tutti i professionisti della ristorazione che hanno tenuto duro questi mesi e che ora sono impegnati in questa fase di ripresa”.

Il nuovo Depot di Metro è stato progettato sulle esigenze di business di Metro e occupa una superficie di 9.500 metri quadrati. Grazie all’ampiezza dell’intera struttura, il nuovo deposito è in grado di gestire tutte le categorie merceologiche: secco, fresh, ultrafresh, surgelato, laboratorio Ittico e carne. Ci lavorano attualmente per le attività interne 57 persone, provenienti dai 4 punti vendita romani dell’insegna.