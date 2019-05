© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Intervento della Polizia e di un'ambulanza, questa mattina, poco prima dell'ora di pranzo, al "Baretto" di viale De Juliis, a Rieti, a seguito di una chiamata che ha richiesto l'intervento degli agenti della Questura di Rieti per sedare le intemperanze di un giovane intento a disturbare la clientela del bar fin dalle prime ore di apertura del locale.A seguito della richiesta di intervento, sul posto si sono quindi recate due pattuglie della Polizia di Stato, oltre ad un'autoambulanza, che hanno provato a riportare a più miti consigli il giovane di circa trent'anni, di origine extracomunitaria, il quale, secondo quanto riportato dai presenti, giunto in concomitanza all'apertura del locale alle prime luci dell'alba, nel corso della mattinata ha continuato ad importunare più volte i clienti del bar, generando in qualche caso anche alterchi piuttosto accesi e costringendo così infine il gestore a richiedere l'intervento degli agenti.Giunti sul posto, i poliziotti hanno tentato di far ragionare il giovane, constatando però il suo stato visibilmente alterato, che ha costretto infine gli agenti a condurlo via, non senza tuttavia dover far fronte ad accenni di resistenza da parte del giovane straniero che, stando alle testimonianze, non sarebbe nuovo ad episodi di disturbo della clientela.