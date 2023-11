Poggio Mirteto tenta il colpo sul campo della Viterbese. Del Vecchio ai saluti. Domenici: «Dare continuità»

RIETI - Per la nona giornata di Promozione, il Poggio Mirteto va in casa della Viterbese: domani a Monterosi alle 14:30 un match che può dirsi storico. Nota importante in casa dei sabini, bomber Valerio Del Vecchio lascia il club per motivi personali.

I mirtensi vogliono dare continuità ai risultati per scalare la classifica. I padroni di casa sono partiti male ma stanno tornando a fare punti, la Viterbese non perde da quattro gare consecutive.

Le parole di mister Antonio Domenici

«Veniamo da una partita sofferta, un derby intenso dove abbiamo dato tanto. Adesso ci approcciamo ad una partita complicata, in un campo difficile. La Viterbese è una squadra che ha una tradizione. È una squadra da prendere con le molle. Il gruppo è unito, si respira una buona aria, dobbiamo dare continuità, sarà difficile ma faremo di tutto».