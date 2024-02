Poggio Mirteto, arriva Settebagni: vendicare il ko dell'andata. Pieroncini: «Faremo una grande partita»

RIETI - Al Valletonda si alza il livello di difficoltà. Alle 10:30 i mirtensi aspettano l’arrivo del Settebagni. La gara di andata riportò una dura sconfitta per i sabini, sicuramente si ricorda il netto 4-0.

Oggi solamente quattro punti separano le due compagini. Il Settebagni è settimo a 33 punti mentre il Poggio Mirteto è undicesimo con 29 punti. Per i padroni di casa è una partita che vale oro. Con una vittoria i mirtensi potrebbero uscire fuori dalla zona calda della classifica. Questi ultimi arrivano da due risultati utili consecutivi. Discorso simile per il Settebagni che arriva da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre gare. Al Valletonda si affrontano due squadre quadrate, sarà sicuramente una grande partita.

Le parole del direttore sportivo Alessandro Pieroncini

«Stiamo lavorando bene, le ultime due vittorie hanno ridato serenità a tutto l’ambiente e soprattutto abbiamo ritrovato quella consapevolezza nei nostri mezzi, abbiamo tutte le carte in tavola per concludere il campionato in maniera positiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica affrontiamo una squadra importante allenata da Mirko Laurentini che è uno dei tecnici più bravi in circolazione quindi sappiamo benissimo che non sarà semplice ma come sempre giocheremo per portare a casa 3 punti e sono certo che faremo sicuramente una grande partita».