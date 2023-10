Poggio Mirteto, pesante sconfitta sul campo del Settebagni: 4-0. «Troppi errori, ci rifaremo mercoledì»

RIETI - Il Poggio Mirteto va ko sul campo del Settebagni: i padroni di casa vincono 4-0.

La gara

Pronti via, vantaggio Settebagni su rigore. Poi nulla da registrare per la prima frazione di gioco. I primi minuti della ripresa hanno lo stesso copione del primo tempo: 2-0 del Settebagni su un altro rigore. Il Poggio Mirteto tenta di riprenderla con Marcello e Del Vecchio poi un errore su corner ed è 3-0 Settebagni. Nel finale i mirtensi tentano il tutto per tutto e su ripartenza arriva il 4-0 dei padroni di casa.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Tanti, troppi errori. Mi prendo la responsabilità di questo risultato, i ragazzi hanno comunque dato tanto in campo. C’è stato sicuramente un calo rispetto alla Coppa, abbiamo l’opportunità per rifarci mercoledì quando incontriamo il Valle del Peschiera».