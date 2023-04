Poggio Mirteto sfortunato e poco cinico va ko 3-0 contro l'Athletic. Domenici: «Risultato ingiusto»

RIETI - Il Poggio Mirteto non ritrova la via del successo. Duro ko in casa dell’Athletic Soccer Academy: termina 3-0. La classifica dei mirtensi non cambia ma le concorrenti si avvicinano e occorre tornare al successo al più presto.

La gara

Pronti via, Del Vecchio ha sui piedi la palla dell’1-0 ma colpisce male e la sfera termina sul fondo. Poco dopo anche Marcelli ha l’occasione per portare i suoi in avanti ma anche qui la palla si stampa sull’incrocio dei pali. Intorno alla metà della prima frazione su una palla persa a centrocampo i padroni di casa passano in vantaggio. Poco dopo anche Calabresi colpisce il palo. Ciaccio e Del Vecchio vengono ipnotizzati dell’esterno difensore di casa e sul finire di primo tempo su ripartenza i romani raddoppiano.

Stesso copione nella ripresa. Il Poggio Mirteto ha le occasioni per pungere ma non riesce ad accorciare e sul finire di gara il tris dell’Athetic.

Le dichiarazioni di mister Antonio Domenici

È stata una delle partite dove abbiamo creato di più. Sono scioccato per quello che è accaduto. Abbiamo colpito pali e traverse, il loro portiere e i loro difensori l’hanno salvata più volte sulla linea. Oggi non meritavamo assolutamente di perdere, sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi».