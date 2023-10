Poggio Mirteto cerca il colpo sull'ostico campo del Settebagni. «Altra trasferta difficile ma stiamo bene»

RIETI - Il calendario chiede al Poggio Mirteto di andare sopra le proprie forze: domani alle 11 i mirtensi sono ospiti dell’ostico Settebagni. Dopo il buon pari in Coppa, i sabini sono in crescita e sperano nel fare bottino pieno.

Il Settebagni arriva alla gara da una vittoria esterna e in questo inizio di stagione non ha mai perso in casa. Al Poggio Mirteto l’arduo compito di colpire il castello dei padroni di casa. I sabini sono in crescita, arrivano da tre risultati utili consecutivi senza contare la Coppa.

Le parole del tecnico Antonio Domenici

«Ci aspetta un’altra trasferta difficile, molto insidiosa, in casa di una delle squadre più forti e attrezzate del girone e che ben conosciamo per i risultati dello scorso anno. È una squadra allenata da uno dei migliori mister della categoria, giocano molto bene a calcio e si sono rinforzati con l’acquisto di Zanzucchi. Rispettiamo il Settebagni ma credo che anche loro hanno dei punti dove possono essere attaccati, delle situazioni che possono trovali impreparati. I ragazzi stanno molto bene fisicamente e mentalmente, credo che saranno pronti per domani. Sembra ombra di dubbio vogliamo i tre punti».