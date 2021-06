RIETI - Sette chilometri e 400 metri, su tre diversi itinerari ideati per abbracciare quanta più Rieti possibile. Sono i percorsi immaginati da prefettura, questura e Comune (con l’ausilio dei vigili urbani) su cui il 27 giugno si muoverà la processione motorizzata di Sant’Antonio e che - ancora passibili di modifiche - sono stati sottoposti alla Pia Unione.

Gli itinerari

Issata la statua su un mezzo speciale fornito dai vigili del fuoco, la prima parte del percorso prenderà il via dalla chiesa di Sant’Agostino, dove la statua è stata trasportata giovedì sera. Il primo itinerario, di 2,700 km, si snoderà da piazza Berlinguer, davanti alla stazione, attraverso viale Canali, via dei Flavi, via Verani, viale Matteucci, viale Sacchetti Sassetti, svoltando poi in direzione della Salaria per L’Aquila e transitando tra piazza Cavour e la sede della Provincia, fino alla rotonda di via Belvedere. Da lì, il primo trasferimento per attuare il secondo itinerario di altri 2,700 km, dei quali circa 1,200 saranno riservati al passaggio a Campoloniano. Il secondo itinerario partirà dal passaggio a livello sulla Terminillese, attraversando piazza Tevere fino ad arrivare a Campoloniano attraverso via De Felice: da lì, il passaggio su via Pertini, fino a piazza Craxi. Poi, nuovo trasferimento per il terzo itinerario di 2 km che, partendo dall’intersezione con via Angelo Maria Ricci, porterà la statua su viale de Juliis fino alla rotonda Melvin Jones e a viale Maraini, percorrendo da lì Di Benedetto e rientrando in Sant’Agostino, dove il vescovo Pompili si rivolgerà alla città. Una processione senza ceri e portatori, ma comunque accompagnata dalla componente religiosa. I tre itinerari proposti hanno incontrato il favore della Pia Unione. Questura, prefettura e comune hanno concesso la possibilità che secondo e terzo percorso siano considerati un punto di riferimento dagli abitanti delle zone limitrofe al punto in cui la statua transiterà, così da dividere il flusso di persone lungo i tre itinerari. Possibili modifiche, come un passaggio nella zona del Foro Boario. Stamane, andrà in scena la vestizione di Sant’Antonio, per poi dare il via all’apertura della chiesa oggi dalle 18, con i Vespri Solenni accompagnati dai “colpi scuri”.