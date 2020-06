Rieti, Giugno Antoniano, Cicchetti: «Una festa diversa ma ugualmente sentita, grazie al tenore Mazzocchetti»

RIETI - «Si è concluso un Giugno Antoniano diverso da come l’abbiamo sempre conosciuto - afferma il sindaco Antonio Cicchetti, a conclusione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio - Purtroppo, per le norme in materia di contenimento del virus, la Città ha celebrato Sant’Antonio in maniera differente ma non per questo meno sentita e meno profonda. Intendo ringraziare la Chiesa di Rieti, la Pia Unione e quanti hanno collaborato alla realizzazione e alla gestione degli appuntamenti religiosi, con l’auspicio che il prossimo anno si possa tornare a vivere questo periodo di festa con le abitudini e le tradizioni di sempre. Ringrazio sentitamente il tenore Piero Mazzocchetti - conclude Cicchetti - un amico della nostra Città, che sabato, in diretta streaming, ha emozionato migliaia di reatini e fedeli con la sua straordinaria esibizione all’interno della Basilica di Sant’Agostino».

