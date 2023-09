Coppa Italia, "Spiderman" Pezzotti consegna la qualificazione all'Amatrice Rieti: Valmontone ko ai rigori

RIETI - Amatrice Rieti avanti in Coppa Italia grazie alla prodezza di Andrea Pezzotti che a Zagarolo intuisce il rigore di Cerone - nella lotteria finale dagli undici metri - costringendo il Valmontone 1921 alla resa (6-5) e consegnando la qualificazione al tabellone principale agli amarantoceleste .

La cronaca. Cme anticipato alla vigilia del match, l'Amatrice Rieti adotta un ampio turnover rispetto alla sfida di domenica contro l'Audace e in attacco è Mario Monaco di Monaco a guidare l'assalto alla porta avversaria, con il giovane Battisti e Mattei a sostegno, mentre il duo Rossi-Giovannini parte dalla panchina. Tra i pali spazio ad Andrea Pezzotti, altro 'reduce' della cavalcata in Eccellenza insieme a Monaco, mentre la difesa è sempre presidiata da Filosa e Scipioni. A centrocampo la diga invalicabile e Donatangelo, con Fiscaletti e Di Nicola a soategno. Nel Valmontone 1921, invece, l'ex tecnico del Fc Rieti Cristiano Di Loreto consegna le chiavi della regia a Tajani e un attacco punta su Acosta e Laurenti, lasciando in panchina big come Pollace, Tartaglione e Cristofari, ma il gol del vantaggio è proprio dei padroni di casa che al 20' passano con Renzi. Il tempo di registrare qualcosa, però, ed ecco che arriva puntuale il pari dell'Amatrice Rieti con Sciarra, che alla mezz'ora fissa il punteggio sull'1-1, che è lo stesso con cui le due squadre vanno a riposo.

Nella ripresa le due squadre creano meno e inevitabilmente la partita si incanala sui binari di un equilibrio che non si schioderà più, costringendo Valmontone e Amatrice Rieti a contendersi la qualificazione al tabellone principale della Coppa Italia attraverso la lotteria dei calci di rigore.

Errore decisivo. Dal dischetto a segno per Amatrice Rieti Rossi, De Fato, Covarelli, Giovannini e Stefano Fiscaletti, poi la parata di Pezzotti su Cerone.

Per il Valmontone a segno anche una vecchia conoscenza reatina come Galvanio. La spunta l'Amatrice Rieti dunque, che ora può concentrarsi sull'esordio casalingo in campionato di domenica contro il Montespaccato.