Passo Corese, tre punti d'oro all'esordio: Tor Lupara superato 1-0. Vecchiotti: «Vittoria che ci dà fiducia»

RIETI - Il Passo Corese fa suo il primo match in campionato: Tor Lupara battuto 1-0. Tanto cuore per i ragazzi di mister Vecchiotti che portano a casa un grande risultato nonostante le difficoltà del precampionato. Tanta gioia in casa bianconera.

La gara

Il Passo Corese torna al Di Tommaso dopo cinque stagioni. Un punto fermo ritrovato in una rosa completamente nuova. Il Tor Lupara arriva dalla vittoria del campionato di Prima categoria e nel suo organico tanti sono i giovani.

Match equilibrato dove però partono meglio gli ospiti del Tor Lupara. Il Passo Corese è assente nella mediana e soffre più del previsto.

Nella ripresa mister Vecchiotti cambia qualcosa tatticamente, i cambi portano freschezza e i coresini salgono col passare dei minuti. Al 94’ una punizione sulla tre quarti di De Paola trova una grande risposta del portiere avversario, su ribattuta il classe 2002 Parrella mette in rete. Pochi secondi dopo il triplice fischio.

Le parole di mister Pietro Vecchiotti

«Sono molto contento per i ragazzi, se lo meritano dopo un mese di duro lavoro. È una vittoria che ci dà fiducia per affrontare le altre partite. Questa vittoria è per il paese e per la società che sta facendo molti sforzi».