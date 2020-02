RIETI - Pilota di deltaplano di Civita Castellana di 57 anni è in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. Si tratta del capo distaccamento dei vigili del fuoco della cittadina viterbese. L'incidente è accaduto a Vacone, in provincia di Rieti, durante la fase di decollo.



L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato nell'ospedale romano in codice rosso, ma è rimasto sempre vigile.



Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Configni, competenti per territorio.



Le condizioni dell'uomo sono considerate gravi, ma non sembra correre pericolo di vta. Decisive saranno le prossime 48 ore. Ultimo aggiornamento: 19:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA