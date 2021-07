Sospetto pacco bomba in ospedale, ma in realtà era solo una valigetta dimenticata

Sabato 24 Luglio 2021, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 22:29

RIETI - Carabinieri e artificieri al lavoro poco fa presso l'ospedale San Camillo De Lellis per un sospetto pacco bomba. Per circa un'ora i militari dell'Arma e un nucleo di artificieri sono stati impegnati in operazioni di valutazione e analisi di un piccolo contenitore, da quanto appreso probabilmente una valigetta, che si sospettava potesse contenere un ordigno.

L'area diventata al momento off limits e circoscritta, è quella all'ingresso dell'ospedale, in prossimità della banca Intesa San Paolo presente nelle immediate vicinanze del nosocomio reatino.

L'intervento degli artificieri ha però fugato ogni dubbio. Si trattava di una semplice valigetta con dentro degli attrezzi.