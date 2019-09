RIETI - Porte girevoli per la carica di direttore sanitario dell’ospedale de Lellis, in attesa sempre che venga nominato il nuovo titolare effettivo del ruolo.



A salutare è stata la dottoressa Rita Le Donne (direttore della Pneumologia e telemedicina del de’ Lellis) che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. A subentrarle come facente funzioni è stato il dottore Gennaro D’Agostino, 53 anni, originario di Caserta ma residente a Roma.



