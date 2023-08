Si è insediato il nuovo direttore sanitario della Asl di Rieti Andrea Barbato

RIETI - Si è insediato questa mattina, presso la Asl di Rieti, il dottor Angelo Barbato, nuovo Direttore Sanitario aziendale. Ad accoglierlo in Azienda il Commissario Straordinario Mauro Maccari e il Direttore Amministrativo Anna Petti.

Angelo Barbato, 56 anni, nato a Roma, specialista in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa e in Cardiologia conseguita presso l’Università Tor Vergata di Roma, vanta una lunga esperienza nel settore del management ospedaliero, avendo ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario presso svariate strutture ospedaliere, tra cui l’Ospedale di Cosenza, Asl Roma A, Grosseto, oltre che essere stato Direttore dell’Unità Operativa Complessa Prevenzione Sanitaria dell’Inmp, Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, nonché Ufficiale medico della Marina Militare Italiana.

Il Commissario Straordinario Mauro Maccari «ringrazia pubblicamente per l’impegno e la professionalità dimostrata nello svolgimento dell’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni la dottoressa Anna Ceribelli e augura – a nome di tutta l’Azienda – buon lavoro al nuovo Direttore Sanitario aziendale Angelo Barbato che si è insediato questa mattina».