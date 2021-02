Asl L'Aquila, il pescarese Mascitelli nuovo direttore sanitario

L'AQUILA - E' il pescarese Alfonso Mascitelli il nuovo direttore sanitario dell'Asl dell'Aquila. Lo ha deciso il direttore generale, Roberto Testa, con la delibera 306 firmata nella giornata di ieri. Mascitelli è ex direttore dell'Agenzia sanitaria regionale a cui è subentrato poi, come commissario, Pierluigi Cosenza, attualmente in carica. Il suo incarico sarebbe scaduto nel 2021, ma la giunta ha deciso di farlo decadere anzitempo. Ragione per cui Mascitelli ha resistito in giudizio.

Prende il posto di Franco Marinangeli, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Salvatore, che era stato nominato direttore sanitario facente funzioni a sua volta dopo la mancata conferma di Sabrina Cicogna, per raggiunti limiti di età.

Mascitelli è nato a Pescara nel 1957 ed è inserito nell'elenco degli idonei alla carica.

Nella delibera si legge che il professionista "ha maturato ampia competenza e preparazione in ambito sanitario e una particolare e approfondita esperienza di direzione tecnico-sanitaria".

Alle elezioni Politiche del 2008 è stato eletto senatore nelle file dell'Italia dei Valori.

