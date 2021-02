Kienergia ancora ko: al PalaSojourner vince l'Eurobasket 82-86. Foto. Ora la classifica fa sempre più paura

RIETI - Un'altra battuta d'arresto clamorosa, che taglia le gambe alla Kienergia Rieti, ora costretta a fare i conti con una classifica preoccupante e che la vede fuori dalla lotta playoff: al PalaSojourner passa l'Ebk Roma meritatamente 82-86.

Serviva vincere a tutti i costi, dopo i colpi di Chieti e Cento contro le prime della classe, invece la Npc non reagisce e mostra ancora una volta tutti i suoi limiti. Una squadra maledettamente corta, in grado di mandare solo 5 uomini in doppia cifra ed arrivare solo ad un possesso dalla vittoria, solo perché gli ospiti si gettano via. Tra le file dei reatini infatti Taylor è dominante in attacco con 34 punti, ma in difesa di nuovo insufficiente. Fisiologici i cali di De Laurentiis e Stefanelli, anche Sanguionetti è in calo, preoccupano gli 0 punti di Tommasini. E' d'obbligo tornare sul mercato, anche perchè oramai la Npc è chiaramente invischiata nella lotta salvezza.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni del match

Il primo tempo

Buoni attacchi su entrambi i fronti in avvio di partita, gli ospiti attaccano bene in transizione con Gallinat e sfruttano in area i centimetri di Magro. Buone percentuali dal tiro pesante per la Npc che grazie alla triple del suo capitano e Steve Taylor arriva al +7. Rossi inserisce Ponziani e Tommasini, l'Ebk ricuce lo strappo fino al 24-22. Concede troppo Rieti in difesa e Roma torna avanti, a tenere aggrappata i padroni di casa ci pensa Steve Taylor: già 19 punti nel corso della seconda frazione. A 4' dal termine Rossi è costretto a fermare il gioco, troppa Ebk in campo e gli ospiti allungano a +6. All'intervallo lungo conduce ancora l'Ebk: 41-45.

La ripresa

Attacchi in grande spolvero in avvio di ripresa, Rieti continua a tirare bene dalla lunga distanza, ma concede troppo in difesa e così l'Ebk resta così avanti. Con le conclusioni di De Laurentiis e Sanguinetti la Npc prova a rialzare la testa, ma gli ospiti continuano ad avere le mani avanti ed alla penultima sirena Roma resta avanti 63-66. Arriva di nuovo a +7 il vantaggio dei romani ad inizio ultimo quarto. Rieti non riesce a ribaltare l'inerzia del match neanche a metà gara, è Taylor a guidare la reazione dei suoi: l'ex di turno trova una tripla preziosissima che riporta la Npc ad un possesso da Roma. Finale da thriller: l'Ebk passa dal +11 siglato da Gallinat ad un solo possesso di vantaggio sul team reatino. Stefanelli torna in lunetta e sigla entrambi i liberi, nonostante l'intenzione del capitano fosse quello di sbagliare il secondo, di Gallinat i titoli di coda: passa l'Ebk 82-86.

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA