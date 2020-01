COSI' IN CAMPO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La striscia di vittorie ha proiettato la compagine di Rossi al quinto posto solitario, un'ottimo piazzamento in questa fase del campionato, visto anche il perfetto equilibrio che regna nel girone Ovest. Il poker è alla portata, ma anche stavolta l'avversario di giornata, nasconde mille insidie: il 72-85 dell'andata deve fare da monito. Inoltre l'Ebk di oggi è profondamente rinnovata, mentre la Zeus è reduce da una settimana non proprio tra le migliori sul piano della preparazione.Infatti acciacchi vari e stop inattesi hanno ralentato la settimana di lavoro dei reatini: Pastore è in piena fase di recupero, quindi salterà anche il derby delle 18 di oggi, 25 gennaio, mentre in casa Ebk dovrebbe farcela senza troppi problemi Steve Taylor Jr, assente nella trasferta di Biella. Un piano partita da seguire in toto per la Zeus, anche perché dall'altra parte non mancano certo i punti forza: tra gli esterni Amici e Veideman, se messi in partita possono colpire da qualsiasi lato del campo, Fattori è un lungo efficace, mentre nel pitturato massima allerta sull'esplosività di Taylor. Ma la Zeus dell'ultima settimana non potrà farsi scappare questa occasione: servirà l'approccio di Latina, una bella partenza e poi giocarsela fino al quarantesimo, per mettere in cassaforte un'altra vittoria e guardare il treno delle inseguitrici, almeno per una notte, tutte dall'alto.Alessandro Rossi, presenta così il match: «Affrontiamo una squadra di talento, hanno tra esterni e lunghi giocatori con tanti punti tra le mani, questa è la prima preoccupazione di questa partita. Troviamo una squadra profondamente diversa rispetto all'andata e questa cosa sicuramente ha un suo peso, perché abbiamo preparato la partita in maniera differente e la sconfitta patita a Rieti, è stato un punto difficile da digerire in quel momento della stagione. Partita dell'andata che speriamo di poter cancellare, anche se sarà difficile: non solo per il talento degli avversari, ma anche perché veniamo da una settimana un pò complicata, con tanti acciacchi che hanno rallentato la crescita della squadra, che ha dovuto lavorare sempre a singhiozzo. Spero che i ragazzi sappiano aggrapparsi alle nostre certezze e saper soffrire nei momenti difficili, magari aiutati anche dai nostri tifosi, che speriamo possano sostenerci in massa».Massimo Maffezzoli, tecnico dell'Ebk Roma: «Squadre che arrivano al match in modo diverso: Rieti viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo le convincenti vittorie, inoltre l’inserimento di Raffa ha dato più compattezza a un gruppo già forte di suo. Noi invece siamo reduci da tre sconfitte consecutive, tutte diverse tra loro e non siamo in un buon momento, anche per via di qualche infortunato. Ma ciò che importa sarà trovare unità d’intenti per questo rush finale, in modo da poterci giocare le nostre carte per la salvezza».: 1 Viglianisi, 2 Sabatino, 3 Veideman, 6 Fanti, 13 Cicchetti, 14 Fattori, 19 Amici, 25 Taylor Jr., 27 Maganza, 44 Graziani. All. Maffezzoli: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All.Rossi: Masi (Fi), Maffei (Tv) e Centonza (Ap)Orlandina - ScafatiTreviglio - NapoliBergamo - TorinoLatina - AgrigentoTrapani - BiellaTortona - CasaleTorino e Casale 26Agrigento e Biella 24Rieti 22Tortona, Scafati e Trapani 20Latina, Treviglio e Napoli 18Orlandina 12Ebk 10Bergamo 8