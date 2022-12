Kienergia a caccia di un'altra impresa: arriva Treviglio di Finelli. Ceccarelli: «Ci proveremo»

RIETI - Dopo il turno di sosta forzato, domani la Kienergia Npc torna al PalaSojourner (ore 18) e ospita Treviglio dell’ex Rsr Finelli. Terza forza del campionato, costruita con ambizioni importanti, con l’avvento del trainer bolognese il team bergamasco ha cambiato passo, centrando sei successi nelle ultime sette gare e staccando così il pass per le final eight di Coppa Italia. Per Geist e compagni ci sarà una vera e propria montagna da scalare, a disposizione di Finelli c’è infatti una squadra esperta e con alcuni dei giocatori italiani più forti della categoria. Una sfida complicatissima per Ceccarelli e i suoi, alla ricerca di una prova di continuità.

Il coach Ceccarelli

Il tecnico riminese presenta così l’appuntamento: «Treviglio è una delle formazioni più forti di tutta la A2 - afferma Ceccarelli - viene a Rieti dopo una grande vittoria con la Vanoli Cremona. Noi però ritorniamo a giocare in casa dopo il successo contro Torino e vogliamo provare a fare un altro scalpo importante. Abbiamo provato a caricare un po’ -spiega Ceccarelli - approfittando della pausa per avere un pò più di benzina in questo fine anno; ci stiamo allenando consapevoli che la gara sarà tostissima, ma cercheremo di prendere la positività dalla vittoria contro Torino per provare a dare un'altra gioia ai nostri tifosi. La chiave sarà la difesa sulle mille opzioni offensive che non vengono tanto dal sistema, ma dalla capacità che i giocatori hanno di trovarsi e passarsi la palla. Treviglio in questo, dopo l'arrivo di Finelli, è maestra. Dovremmo - conclude - provare a contenere il loro attacco, che è un attacco fluido, semplice ma di grande efficacia e correre per provare a prendere punti in contropiede, perché hanno corpi importanti in area difficilmente spostabili».

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Tortù, 6 Jhon, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12, Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Gruppo Mascio Treviglio: 1 Lombardi, 3 Clark, 5 Bruttini, 8 Corona, 11 Cerella, 13 Marini, 14 Sacchetti, 18 Abati Tourè, 21 Giuri, 31 Maspero, 55 Marcius. All. Finelli.

Arbitri: Boscolo (Ve), Perocco (Tv) e Picchi (Fr).

Le altre gare (XIII giornata)

Milano – Torino

Agrigento – Monferrato

Piacenza – Trapani

Cantù - Juvi

Latina – Stella Azzurra

Riposa Vanoli

Classifica

Cantù e Vanoli 20

Treviglio 16

Milano 12

Torino 11

Piacenza, Monferrato, Agrigento e Latina 10

Trapani 8

Rieti e Juvi 6

Stella Azzurra 0