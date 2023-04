Npc ko, la grande delusione. Foto. Ceccarelli: «Adesso è difficile, serve vincere a partire da Ravenna»

RIETI - Ultima del girone insieme a Ravenna, la corsa alla salvezza della Kienergia Npc si fa sempre più dura. La matematica ancora non condanna i reatini, ma è evidente che i primi due posti sono un miraggio per Tucker e compagni, che adesso dovranno evitare la retrocessione diretta.

Tutto passerà dal prossimo impegno di Ravenna, l'ultima chiamata per la squadra di Ceccarelli, che ha analizzato così la prova dei suoi: «Complimenti a San Severo, ha vinto con merito, come avremmo vinto meritatamente in quella che è stata una partita dura e sporca. Tutte statistiche molto simili in una partita tirata, dove siamo rimasti a 51 per troppo tempo, poi c’è il dato dei liberi: ne hanno tirati troppi con percentuali importanti e mettendo la palla nelle mani dei tiratori scelti. È chiaro che se subisci 69 punti in casa la partita la devi vincere, ma non segnando 63 punti. La colpa è la mia per come la partita è stata impostata. Non ci voleva una sconfitta casalinga, sono troppo importanti l’abbiamo sempre detto, adesso andremo a Ravenna per vincere in una sfida ancora più decisiva di questa - spiega Ceccarelli - Il gruppo degli italiani ha fatto un sforzo incredibile, ma poi è chiaro che se un americano gioca 20’ per errori di valutazione e l’altro è fuori condizione si fa fatica - mentre sulla corsa salvezza - Adesso è difficile. Abbiamo fatto un lavoro mentale, avevo chiesto di “non sbagare” come a Chieti, ma adesso direi che è ora di vincere le partite».