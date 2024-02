Alla Npc non riesce il colpo: vince Fiorenzuola 80-74

RIETI - Niente tris per la Npc, che a Fiorenzuola si sveglia troppo tardi e cade nel finale, vincono i padroni di casa 80-74. Fatale forse anche un po' di stanchezza per gli impegni ravvicinati, la Npc paga anche le giornate storte di Cavallero e Zucca. Un brutto terzo quarto costa caro ai reatini che grazie a Markovic e Da Campo riaprono la contesa nell'ultima frazione.

La gara

Fiorenzuola prova a mettere le mani avanti, in casa Npc Cavallero fatica ad entrare in ritmo e allora è Markovic a trovare le vie del canestro per la Npc che chiude il primo quarto 17-17. Anche Zucca fatica in attacco, giornata storta anche per Cassar, ma la Npc riesce comunque a tenere testa agli emiliani, trascinati da Venturoli: Fiorenzuola all’intervallo lungo avanti 37-35. Black out reatino al rientro: è netta la supremazia di Fiorenzuola che piazza il break e mette spalle al muro una Npc spenta e che non riesce a reagire, 63-51 alla penultima sirena per i padroni di casa. La svolta arriva nell’ultimo quarto: un super Markovic e Da Campo riaprono la partita.

Fiorenzuola non segna più e Rieti a 30 secondi dal termine è sotto di 2: 71-69. Ai liberi gli emiliani riallungano, per Rieti Melchiorri fa 2/2. Fiorenzuola va a +4, Preti chiude la pratica per gli emiliani che vincono 80-74.

Il tabellino

Fiorenzuola Bees: Ricci 6 (3/6, 0/1), Giacché 4 (2/3, 0/3), Venturoli 18 (4/9, 2/5), Seck 12 (6/6 da 2), Re; Sabic 8 (1/2, 0/7), Preti 17 (1/1, 4/8), Biorac 4 (2/4 da 2), Bottioni 6 (1/3, 0/1), Gaye 5 (2/4 da 2)Guaccio, Bettiolo ne. All. Dalmonte

Npc Rieti: Cavallero 4 (2/5, 0/4), Da Campo 20 (8/12, 1/7), Markovic 29 (3/7, 6/11), Zucca 6 (2/3, 0/5), Cassar 9 (1/5, 1/3); Melchiorri 4 (1/4, 0/2), Mele, Bacchin 2, Del Sole, Perella ne. All. Ponticiello

Arbitri: Manco (Na) e Procida (Sa)

Note: tiri da 3 Fiorenzuola 6/26, Rieti 8/33; tiri liberi Fiorenzuola 18/24, Rieti 16/17. Usciti per 5 falli Zucca, Biorac e Ricci. Espulsi Da Campo e Seck