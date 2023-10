Npc, tirare fuori il carattere a Sant'Antimo in attesa dei rinforzi. Ponticiello: «Servono orgoglio e intensità»

RIETI - Seconda trasferta consecutiva per la Npc in pochi giorni, che domani al PalaPuca (ore 18.00) fa visita a Sant'Antimo. Penultima forza del campionato la squadra reatina vuole interrompere il digiuno di vittorie che dura da cinque turni. Una crisi di risultati e prestazioni che ha fatto precipitare la Npc e gettato dubbi sul valore di una squadra che deve iniziare a guardarsi bene indietro. La società valuta di inserire un rinforzo, ma al momento il mercato non offre granché, con Ponticiello che tornerà nella sua Sant'Antimo con gli stessi effettivi di Livorno.

Il coach presenta così l'appuntamento: «Sant’Antimo vanta uno dei roster più profondi del Girone, con alternative importanti per ogni ruolo. Ad esempio, negli spot di 1 e 2, credo che nessuno possa godere della possibilità di alternare al duo Gallo/Mennella, dei giocatori della qualità di Cantone e Dri, ma anche nelle ali e nel pitturato la forza d’urto dei campani è di primissimo livello. Vogliamo tornare a vincere e ad offrire ai nostri tifosi l’immagine positiva ed energetica che ci contraddistingue. È arrivata l’ora di tornare a girare ai livelli di intensità ed orgoglio che ci sono congeniali».

Così in campo

Geko Sant’Antimo: 3 Di Camillo, 4 Colussa, 5 Dri, 8 Scali, 9 Gallo, 10 Mennella, 11 Quarisa, 12 Kamperidis, 13 Peluso, 17 Cantone, 20 D’Apice, 34 Stendardo.

All. Gandini

Npc Rieti:1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Arbitri: Chiarugu (Pi) e Rinaldi (Li)

Le altre gare

Gema - Libertas

Desio - Avellino

Pielle - Cassino

Piombino - Herons

Omegna - Brianza

Fiorenzuola - Caserta

Legnano - Piacenza

Crema - Salerno

Classifica

Herons 10

Gema, Pielle, Desio, Avellino e Brianza 8

Crema*, Piacenza, Piombino, Sant'Antimo, Libertas e Legnano 6

Omegna*, Fiorenzuola e Cassino 4

Caserta e Rieti 2

Salerno -1

*una partita in meno