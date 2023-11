La Npc sprofonda: ottavo ko di fila. Al PalaSojourner passa Salerno 62-68. Foto

RIETI - Sempre più ultima e condannata nei bassifondi della classifica, la Npc perde l'ottava partita consecutiva, al PalaSojourner passa anche Salerno 68-62.

In un PalaSojourner più deserto del solito, il palazzetto è ai minimi storici di presenze per una squadra con uno dei rendimenti peggiori di sempre, gli uomini di Ponticiello perdono l'importante scontro diretto contro Salerno e restano fanalino di coda del girone. Out Cavallero, debutta Cusenza, nel corso della espulsione per Cassar, tra i migliori c'è il reatino Melchiorri.

La gara

Privi nuovamente di Cavallero, la Npc approccia male al match.

Deficitaria in attacco, è Salerno a guidare il gioco nei primi 10’, che gli ospiti chiudono avanti 18-8. Meglio l’avvio della seconda frazione: 7-0 di parziale e Rieti a meno 3. La buona partenza è un illusione per i reatini: Salerno torna alla ribalta e in un minuto e mezzo piazza un 9-0 di parziale che porta i campani sul +15, è il massimo vantaggio. Tanto nervosismo per i reatini, tecnico a Markovic, è il terzo fallo per il serbo. Reatini all’intervallo lungo sotto 40-24. Più propositivo il rientro dagli spogliatoi della Npc, che disputa un buon terzo quarto ma non basta per riacciuffare il match. I reatini rientrano fino al meno 8, ma Salerno con un canestro allo scadere chiude alla penultima sirena avanti 53-42. Rieti perde Cassar, espulso nel corso dell’ultimo quarto, ma la squadra reagisce e torna incredibilmente in corsa. Il merito di un super Melchiorri, il suo lavoro è prezioso e riporta i suoi sul meno 4 a 3’ dal termine. Niente rimonta nel finale, passa anche Salerno a Rieti, 68-62 il finale.

Il tabellino

Npc Rieti Sporthub: Bacchin 7 (2/7, 1/3), Markovic 14 (4/9, 1/4), Da Campo 11 (1/5, 3/8), Del Sole (0/1 da 2), Cassar 16 (7/11, 0/6), Melchiorri 10 (5/9, 0/2), Cusenza 2 (1/4, 0/1), Mele 2 (1/1, 0/1), Perella (0/1 da 3), Reginaldi ne, Margarita ne, Imperatori ne. All. Ponticiello

Lars Virtus Arechi Salerno: Spinelli (0/4, 0/4),Staselis 20 (6/13, 2/3), Kekovic 10 (4/6, 0/1), Arnaldo 14 (2/7, 2/2), Matrone 5 (2/6, 0/1); Acunzo 11 (2/5, 1/1), Cucco 8 (0/2, 2/5), Spizzichini ne, Lucadamo ne, Capocotta ne. All. Sciutto

Arbitri: Vittori (Ap) e Antimiani (Fm)

Note: tiri da 3 Rieti 5/26, Salerno 7/17; tiri liberi Rieti 5/7, Salerno 15/23. Espulso Cassar