Funziona la nuova Npc targata Roderick: Piacenza espugnata 62-71

RIETI - La nuova Npc targata Roderick funziona e alla prima uscita con l’ex stella della serie A2, la compagine di Ponticiello espugna il campo della Bakery Piacenza 71-62. I padroni di casa reggono due quarti e mezzo, poi i reatini prendono il largo. Si vede la cura T-Rod, dà sicurezza e i compagni giocano tutti meglio, un esempio le prove di Cassar, 19 punti, il migliore con Da Campo (18 punti), ma anche Bacchin e Melchiorri.



La gara

Roderick dal primo minuto e si nota subito la differenza per la Npc. Primo quarto da cineteca per la Npc, che a Piacenza con il nuovo arrivato Roderick parte forte e chiude avanti la prima frazione, 21-12 per gli ospiti al termine dei primi 10’. Più equilibrata la seconda frazione, giocata ad armi pari da entrambe le formazioni, all’intervallo lungo la Npc infatti guida soltanto di tre lunghezze, 31-28 il punteggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al rientro dagli spogliatoi il match si conferma sui livelli del secondo quarto. Piacenza cresce e dà filo da torcere ad una Npc che al penultimo intervallo guida 49-44. Nonostante il quarto fallo di Roderick ad inizio dell’ultimo quarto, la Npc cresce e rifila il parziale pesante agli emiliani, con Da Campo che da 3 firma il +11 a sei dal termine, Salvemini è costretto a fermare il gioco. Bacchin e Da Campo colpiscono ancora e la Npc scappa verso il successo sul campo di Piacenza, +14 e due dal termine. Rieti deve soltanto gestire e Ponticiello lascia in campo le secondo linee, la Npc vince a Piacenza 71-62.