Npc, trasferta dura a Picenza. Ci sono Roderick e gli ex Maglietti e Marchiaro. Ponticiello: «Niente condizionamenti»

RIETI - Trasferta ostica per la Npc di Ponticiello che domani fa visita alla Bakery Piacenza (ore 18). Emiliani in formissima con 14 punti, quattro vittorie nelle ultime cinque uscite per la squadra di coach Salvemini, nelle cui fila ci sono anche gli ex Maglietti e Marchairo, nella Npc dello scorso anno. Reatini a pezzi, out oltre a Cusenza, anche Del Sole, la squadra di Ponticiello punta tutto sulla voglia di stupire di Terrence Roderick, domani al debutto nella nuova esperienza italiana della sua lunghissima carriera.

Il coach Francesco Ponticiello presenta così il match:«Non possiamo lasciarci condizionare dagli infortuni, per quanto gravi e concentrati nel reparto degli interni. Il frangente di campionato che abbiamo attraversato dice che nelle ultime quattro partite ne abbiamo vinte la metà, che il saldo nelle due mission impossibile che avevamo innanzi, la trasferta di Legnano ed il confronto interno con la Gema, dica che abbiamo vinto la prima e capitolato nel secondo, solo dopo l’infortunio di Cusenza. Giocando per lunghi tratti meglio di un avversario di primissima fascia. A Piacenza ci aspetta un altro confronto durissimo, contro una squadra in salute. Vogliamo vincere, sfruttando anche l’apporto di Terrence Roderick e senza farci condizionare dall’emergenza»

Così in campo

Bakery Piacenza: 0 Wiltshire, 3 Criconia, 7 Soviero, 8 El Agabani, 10 Marchiaro, 11 Mastroianni, 12 Maglietti, 16 Civetta, 17 Manenti, 20 Molinari, 23 Besedic. All.

Salvemini.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 19 Bacchin, 23 Perella, 34 Roderick, 97 Margarita, 98 Reginaldi. All. Ponticiello.

Arbitri: Chiarugi (Pi) e Mammola (Ge).

Le altre gare

Legnano – Herons

Crema – Avallino

Piombino – Fiorenzuola

Brianza – Pielle

Salerno – Desio

Libertas – Caserta

Gema – Omegna

Sant’Antimo - Cassino

Classifica

Herons 22

Libertas, Gema e Pielle 20

Brianza, Omegna, Piombino e Crema 16

Legnano, Piacenza e Cassino 14

Avellino, Fiorenzuola, Desio e Sant’Antimo 12

Rieti 6

Salerno 5

Caserta 2