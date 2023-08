La Npc ingaggia il playmaker under Lorenzo Mele: «Rieti ha grande tradizione, piazza ideale per crescere»

RIETI - Altro rinforzo per la Npc Rieti che allunga le rotazioni con l'innesto di un altro under. Si tratta di un classe 2005, Lorenzo Mele, playmaker di 187 centimetri per 76 chili, proveniente dal Monferrato Basket, dove lo scorso anno tra le fila della Novipiù in A2 ha raccolto qualche presenza. Il playmaker sardo è cresciuto nel settore giovanile del Basket 90 Sassari, con la quale ha vinto un campionato regionale under 15, per poi passare nel Varese Academy dove nella stagione 2021/2022 si è laureato Campione d’Italia Under 17.

Le sue prime parole da giocatore della Npc: «Sono molto contento di far parte di questa squadra. Rieti è una realtà di grande tradizione, non vedo l’ora di incominciare insieme ai miei nuovi compagni e di mettermi a disposizione di coach Ponticiello».