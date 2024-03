Npc, serve prova d'orgoglio contro Legnano per continuare a sperare. Ponticiello: «Energia e cura dei dettagli»

RIETI - Dopo due settimane di stop torna in campo la Npc Rieti. Stasera al PalaSojourner (ore 20.30), il primo di sette impegni in un mese per Da Campo e compagni: arriva Legnano, a caccia di punti per la lotta playoff, degli ex Casini e Ponziani, ma anche dei big Marini e Raivio. In casa Npc, archiviato il caso Roderick, rimasto negli Usa, coach Ponticiello per centrare l’obiettivo salvezza dovrà far leva sulla voglia di riscatto e sull’orgoglio di un gruppo ridotto all’osso.

Il coach

Il coach Francesco Ponticiello presenta così la sfida: «Con Legnano inizia l’autentico tour de force di fine regular season, sette partite in meno di un mese, ad iniziare proprio dal match con i lombardi. La motivazione di tornare al successo sopravanza ogni altro aspetto. Incontreremo una compagine forte, esperta, profonda: giocatori come Marino, Raivio, Casini, Planezio, non hanno certo bisogno di presentazione. In generale il roster di Legnano è di primissimo livello, in corsa per un posto playoff. Per vincere dovremo trasformare la delusione delle ultime tre prestazioni in un’addizione di energia. A novembre vincemmo a Legnano in condizioni di grande emergenza, e sabato, contro un avversario che con Scali e Ponziani ha aggiunto ulteriore fisicità e qualità, sarà necessario investire ancora di più sulla organizzazione e la cura di ogni minimo dettaglio».



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Reginaldi, 98 Margarita, 99 Novelli. All. Ponticiello.

Sae Scientifica Legnano: 0 Ponziani, 6 Casini, 7 Gallazzi, 8 Ghigo, 10 Planezio, 11 Marino, 16 Sipala, 18 Sacchettini, 21 Fragonara, 30 Raivio, 88 Scali. All.Piazza.

Arbitri: Zuccolo (Pn) e Migliaccio (Cz).



Le altre gare

Sant’Antimo - Fiorenzuola

Omegna - Desio

Crema - Caserta

Brianza - Cassino

Salerno - Piacenza

Libertas - Avellino

Gema - Herons

Piombino - Pielle



La classifica

Pielle 46

Herons e Libertas* 42

Gema 32

Avellino e Piombino 30

Legnano, Brianza, Sant’Antimo * e Crema 28

Fiorenzuola e Piacenza 26

Omegna e Cassino 24

Desio 22

Rieti* 18

Salerno 15

Caserta * 8

*una gara in meno