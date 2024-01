La Npc si riscatta, Desio senza scampo: 89-67. Da Campo, Cavallero e Zucca al top. Foto

RIETI - La Npc interrompe la striscia negativa di sconfitte e torna al successo, Desio è battuta 89-67. Nonostante le pesanti assenze e la perdita di Cassar dopo appena due minuti, bastano 25 minuti alla Npc per mandare ko Desio in un match mai in discussione, con capitan Da Campo, Cavallero e Zucca veri trascinatori.

La gara

Cassar lascia il campo dopo appena due minuti, Rieti perde così il riferimento nel pitturato e a rimbalzo il dominio è costante.

Da Campo, Markovic e Zucca portano Rieti avanti già nel primo quarto, chiuso 21-16. Ma la vera fiammata arriva nella seconda frazione: Rieti cresce in difesa e arriva un parziale importante, Npc avanti anche di 10. Gran finale di secondo quarto con un Cavallero superlativo, all’intervallo lungo Rieti avanti 46-34. Altra grande partenza, le percentuali restano altissime e Rieti scappa sul +25, massimo vantaggio. L’intensità cala nella parte finale del terzo quarto, Desio prende fiducia e Ponticiello per scuotere i suoi prende un tecnico, alla penultima sirena Rieti avanti 65-47. In avvio di ultimo quarto Rieti torna a premere sull’acceleratore, togliendo ogni speranza di rientrare a Desio. Ponticiello dà spazio a tutti, la Npc deve soltanto controllare, Melchiorri e un super Cavallero chiudono la pratica. Rieti vince e ribalta la differenza canestri, 89-67.

Il tabellino

Npc Sporthub Rieti: Cavallero 20 (2/4, 5/6), Markovic 13 (2/6, 1/3), Melchiorri 11 (4/6, 1/4), Da Campo 23 (4/13, 3/4), Zucca 20 (5/7, 2/6); Bacchin 2 (1/2 da 2), Del Sole, Mele (0/2 da 3), Perella (0/2 da 3), Margarita, Reginaldi, Cassar (0/2 da 2). All. Ponticiello.

Rimadesio Desio: Valsecchi 10 (2/2, 2/4), Fumagalli 7 (3/7, 0/2), Giarelli 13 (4/9, 1/2), Mazzoleni 11 (2/4, 1/1), Baldini 4 (1/5, 0/3): Tornari 7 (3/4, 0/2), Sodero 6 (1/5, 1/3), Maspero 6 (3/4, 0/2), Klanskis 3 (1/4, 0/1), Caglio 0 (0/1 da 2), Elli ne. All. Gallazzi.

Arbitri: Settepanela (Te) e Giambuzzi (Ch).

Note. Tiri da 3 Rieti 12/27, Desio 5/20; tiri liberi Rieti17/21, Desio 12/17. Espulso Mazzoleni per proteste.