La Npc cade in un altro scontro diretto: vince Cassino 82-84. Foto. I playout sembrano inevitabili

RIETI - Altra sconfitta per la Npc Rieti, al PalaSojourner passa anche la Virtus Cassino, 82-80. La formazione del grande ex Auletta gioca bene e merita, con una Npc che paga ancora una volta un pessimo approccio nel terzo quarto, con Cassino che fugge e Rieti con un grande Markovic, che però non basta, rientra nell'ultimo quarto. Fatali gli errori ai liberi di Zucca, che fallisce la possibilità di mandare il match all'overtime. Adesso il discorso salvezza diretta si fa duro, con la Npc quasi condannata ai playout.

La gara

Sfida equilibrata al PalaSojourner, Dincic da una parte e Roderick, ispiratissimo per i reatini dall’altra danno filo da torcere alle difese nel primo quarto chiuso avanti dalla Npc 21-18.

Grandi percentuali da 3 per i reatini, salgono in cattedra anche Melchiorri e Zucca, ma è Cassino ad avere il pallino del gioco nella seconda frazione e piazzare il break decisivo che mandà i rossoblù negli spogliatoi sul 44-37. Niente reazione al rientro: Gay e compagni continuano a segnare e volano sul +14, pessimo il rientro dei reatini. Cassino alza la qualità del gioco, Gay è una sentenza e gli ospiti scappano. Rieti prova a rientrare ma Gay mando i suoi alla penultima sirena sul 66-57. Melchiorri e Markovic scuotono i suoi, Rieti rientra fino al meno 3. Nuovo parziale degli uomini di Auletta, inerzia ancora dalla loro e Cassino a +7. Altra reazione reatina, meno 3 a 1’ dalla fine, un super Markovic riapre la partita, ma Cassino agguanta prima la parità a 32” e poi passa avanti 82-80, Zucca fallisce i liberi del pareggio.

Il tabellino

NPC RIETI: Da Campo 7 (0/4, 2/4), Markovic 20 (5/9, 1/5), Roderick 16 (3/7, 2/5), Cassar 13 (1/3, 3/3), Zucca 12 (3/7, 1/5), Melchiorri 12 (3/5, 2/3), Sulina 2 (0/2, 0/2), Reginaldi ne, Novelli ne, Mele ne, Margarita ne, Del Sole ne. All. Ponticiello.

BPC VIRTUS CASSINO: Gay 24 (3/6, 4/5), Moreaux 14 (3/6, 0/1), Dincic 13 (2/3, 3/8), Truglio 11 (1/1, 3/6), Teghini 8 (1/2, 2/4), Ly-lee 6 (3/4, 0/1), Milosevic 4 (1/3, 0/4), Candotto 4 (1/3 da 3), Del testa (0/1, 0/6), Pontone ne, Macera ne. All. Auletta.

Arbitri: Rubera (Pa) e Riggio (Rc).

Note. Tiri da 3: Rieti 11/27, Cassino 13/38. Tiri liberi: Rieti 19/35, Cassino 17/22. 5 falli: Melchiorri.