La Npc Foresta si fa onore alla finali nazionali del 3vs3

Giovedì 24 Agosto 2023, 10:47







RIETI - Termina ai quarti di finale l'avventura della Npc-La Foresta alle Finali Nazionale 3x3 di Lignano Sabbiadoro. La compagine reatina, che rappresentava il Lazio nella kermesse, composta da Matteo Reginaldi, Malual Sabino, Federico Margarita e Diego Battisti, guidata da Gioacchino Fusacchia, ha dovuto arrendersi alla Vanoli Cremona. Il team lombardo ha avuto la meglio soltanto nel finale con il punteggio di 12 a 11, dopo che i reatini erano stati a lungo avanti. Fatale un fallo su tiro libero fischiato contro i reatini, per molti a tempo scaduto e che ha scaturito diverse polemiche, sbarrando così la strada alla Npc-La Foresta per la finale. Soddisfazione per la società per aver preso parte alla manifestazione, con un bottino di quattro vittorie e tre sconfitte, con una compagine di ragazzi sotto età, essendo nati tutti nel 2006.