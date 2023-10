La “Notte delle Edicole” anche a Rieti per un confronto sulle difficoltà del settore

Domenica 15 Ottobre 2023, 16:54







RIETI - Le edicole non forniscono solo giornali e riviste, ma sono punti di riferimento per la comunità, presidio di libera informazione e democrazia. Per questi motivi il Sinagi (Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia), con il sostegno della Slc-Cgil, «è pronto a una grande mobilitazione che prende il via con "la notte della Edicole". In tutta Italia e anche a Rieti l'edicola Inches di piazza Cavour, martedì 17 ottobre dalle 19:00 alle 21:00 accoglierà edicolanti, cittadini, istituzioni che vorranno confrontarsi rimanendo aperte. Un presidio simbolico, per denunciare le difficoltà di un settore che negli ultimi 20 anni ha ridotto drasticamente la presenza sul territorio».