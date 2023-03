ChatGPT entra in redazione, l'editore Axel Springer: «si salverà solo il giornalista che scrive articoli di qualità o specializzati»

Il più grande gruppo editoriale tedesco Axel Springer in una lettera interna indirizzata ai propri dipendenti ha analizzato l'impatto dei sistemi di AI sul mestiere del giornalista e sull'occupazione futura della categoria. I giornalisti rischiano effettivamente di essere sostituiti in massa dall'introduzione di ChatGPT nelle redazioni. Solo sapranno sviluppare contenuti qualitativi alti si salveranno dall'estinzione. L'annuncio è stato fatto mentre l'editore sta cercando di far quadrare i bilanci di Bild e Die Welt. Entrambi i quotidiani tedeschi hanno avviato un ampio processo di transizione digitale che potrebbe richiedere, negli anni a venire, tagli ai posti di lavoro perché l'automazione e l'intelligenza artificiale stanno rendendo sempre più superflue alcune figure giornalistiche nelle redazioni.

ChatGpt perché sembra vivo? Come imita l'uomo? Diventerà più intelligente di noi? Domande (e risposte) chiave

«L'intelligenza artificiale ha il potenziale per rendere il giornalismo indipendente migliore di quanto sia mai stato, o semplicemente per sostituirlo» ha scritto l'amministratore delegato Mathias Doepfner, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca. Di fatto i ChatGPT molto presto saranno in grado di aggregare le informazioni generiche meglio dei giornalisti umani e questo comporterà mutamenti nel settore. In pratica «chi creerà i migliori contenuti originali potrà sopravvivere» alla transizione. Cosa significa? Per esempio la capacità di trovare notizie pure, fare inchieste approfondite, aprire dibattiti culturali, fare analisi sulle tendenze in atto. In pratica non saranno effettuati tagli «a quei giornalisti che sono riconosciuti autori o redattori specializzati».

ChatGPT, Ivana Bartoletti (Wipro): «Non c'è creatività nell'AI ma solo imitazione. Serve un codice etico»

Axel Springer non è il primo editore deciso a introdurre l'Intelligenza artificiale. BuzzFeed, il Daily Mirror, il Financial Times e Daily Express - ha ricordato il Guardian - stanno valutando l'applicazione. ChatGPT resta un programma molto interessante in grado di generare testi altamente sofisticati a partire da semplici richieste, producendo qualsiasi cosa: da saggi a domande di lavoro a poesie e opere di narrativa. ChatGPT è anche un modello linguistico di grandi dimensioni, addestrato apposta, dove è stato caricato di miliardi di parole di testo quotidiano provenienti dal web. Il suo sistema in continua evoluzione attinge a tutto questo materiale per prevedere parole e frasi in determinate sequenze. Quello che manca è (ancora) la fantasia, l'accuratezza, la capacità di analisi.

«Così le macchine decifreranno le lingue per noi»