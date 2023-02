NaturalMente Educando protagonista della trasmissione Rai “Il posto giusto”

RIETI - Il Centro Educativo Rurale "NaturalMente Educando" di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, sarà protagonista, domani 12 febbraio, della trasmissione "Il posto giusto", su Rai 3 a partire dalle 13.

Al centro del programma il metodo educativo di Alessandra Liberati, che ha dato vita all’Agrinido e Agriasilo, realtà educative nate nel 2021, accompagnate da laboratori di ricerca, doposcuola e attività di formazione e sostegno alla genitorialità.

Nel programma gli autori hanno voluto sottolineare la poliedricità della professione dell’educatore, che necessita di essere ripensata in vista delle nuove sfide educative e dei nuovi bisogni degli individui.

L’educazione alla natura è il fulcro delle attività proposte ai bambini, in un ambiente costruito appositamente per contribuire al benessere psico fisico dei piccoli ospiti. Ogni angolo è stata strutturato per percorsi ludici che possano ampliare gli orizzonti formativi di ognuno. Il cibo di qualità, gli alberi, le piante, l’orto e gli animali sono parte integrante del progetto educativo che Alessandra ha ideato in collaborazione con la pedagogista Tiziana Sandro, continuando la sperimentazione già avviata anni prima presso l’Associazione Culturale La Farfara sulla pedagogia dell’ascolto di Freinet.



Il Centro trova spazio in una moderna struttura antisismica in legno, realizzata con materiali di pregio rispettosi dell’ambiente e delle persone. Il tutto curato nella progettazione dall’agronomo Gianni Vincenzo, dall’architetto Federica Buzzi e nella realizzazione dalla Edilizia STS.