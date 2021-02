RIETI - La trasmissione “Il Posto Giusto”, in diretta nella mattinata di oggi, 27 febbraio, su Rai3, ha dato spazio a Rieti e soprattutto alla sua dimensione agricola. Preziose in questo senso le testimonianze di Mariablu Boccanera e Antonello Angher, rispettivamente studentessa ed ex studente dell’Istituto Agrario, e del dirigente scolastico Stefania Santarelli.

«È stato un onore poter parlare della mia scuola in un’occasione così importante – racconta la 16enne – L’agricoltura è il mio mondo e spero di poter vivere di questo anche in futuro».

Più ricco il racconto di Angher, 24enne di Rocca Sinibalda, attualmente impegnato nella gestione di un’azienda biologica insieme ai suoi cugini: «È importante investire nel territorio – ha sottolineato nel corso della trasmissione condotta da Giampiero Marrazzo – L’Istituto Agrario mi ha formato moltissimo permettendomi di portare avanti la mia azienda, soprattutto grazie alle numerose uscite esterne e alle esperienze all’estero». Un intervento in cui Angher non ha nascosto la passione per il suo lavoro, descrivendo in breve una sua giornata tipo: «Ci alziamo alle prime luci del giorno e torniamo quando fa buio: è un mestiere che non ha orari, ma è soddisfacente coltivare un terreno, prima spoglio, e servire i prodotti nella tavola del consumatore».

Una parentesi piacevole, che dà torto a quanti credono che i giovani non provino interesse per il settore agrario e l’imprenditoria, da sempre tessuti nella storia del nostro territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA