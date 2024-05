Sabato 11 Maggio 2024, 17:24

RIETI - Sono in corso in questi momenti le operazioni di soccorso e di recupero di una persona sul monte Terminillo con la partecipazione congiunta di soccorso alpino, pompieri, soccorso alpino della guardia di finanza e forze dell'ordine. La persona sarebbe in attesa dell'arrivo dell'elicottero per essere elitrasportata.